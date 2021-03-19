РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 мар. Пятый театральный марафон театра «На стульях» пройдет в Котельниках с 26 по 28 марта, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Жители и гости Котельников увидят спектакли не только местного театра, но и коллективов из Люберец и Москвы.

«В 2020 году мы очень ждали театрального марафона, и многие театры были готовы приехать к нам в гости, однако пандемия и ограничения не позволили нам этого сделать. Тогда марафон впервые прошел в онлайн-формате. В этом году нам ничего не мешает, и мы рады объявить, что наш марафон состоится, и мы приглашаем всех любителей театра в гости», - сказал режиссер театра «На стульях» Андрей Коренюгин.

Марафон посвящен Дню театра, а вход на все спектакли будет свободный. На сцене будут представлены постановки как для детей, так и для взрослой аудитории. Расписание спектаклей жителям предоставят в ближайшее время.

Театр находится по адресу: микрорайон Ковровый, дом 12, клуб «Надежда».