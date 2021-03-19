РИАМО - 19 мар. Комитет по туризму Московской области в рамках сотрудничества с Всемирным фондом дикой природы (WWF) и при поддержке подмосковного правительства примет участие в акции «Час Земли», сообщает пресс-служба комитета.

«Час Земли» - самая крупная экологической акция в мире. В этом году она состоится 27 марта.

«Центральной частью поддержки акции туристическим Подмосковьем станет отключение в этот день с 20:30 до 21:30 по местному времени подсветки значимых административных, культурных и общественных зданий Московской области, связанных с туризмом», - отметили в пресс-службе.

В течение часа будет отключена архитектурно-художественная подсветка в 259 знаковых музеях и усадьбах, гостиницах и фермах, ресторанах и домах отдыха, расположенных в 53 городских округах Московской области.

В число зданий-участников акции войдут храм Рождества Христова и собор Успения Пресвятой Богородицы в Звенигороде, ДК «Яуза» в Мытищах, Мемориал Славы 1941-1945 годов в Королеве, Владычный женский монастырь в Серпухове, Химкинский драматический театр «Наш дом».

Также в рамках поддержки акции в Подмосковье состоятся различные мероприятия - «Час Земли: узнай в Домодедове» в туристическом информационном центре Домодедова, экологические квесты и экодиктант в соцсетях и запуск лендинга «Экотуризм Подмосковья».

Туристическое Подмосковье планирует привлечь внимание как можно большего количества жителей региона к акции. Ее можно поддержать, отметившись на интерактивной карте «Часа Земли», пройдя тест на знание о том, где получать экологическую информацию и как реагировать на экологические инциденты. Также жители могут присоединиться к акции, отключив освещение в своих домах на час.

Акция «Час Земли» пройдет в России в 13-й раз. В этом году она посвящена теме открытости экологической информации. Акция призвана напомнить о значимости налаживания открытого диалога о состоянии окружающей среды между бизнесом, государством и обществом. Активное участие жителей Подмосковья в акции будет способствовать продвижению Московской области как региона, развивающегося с учетом экоповестки.