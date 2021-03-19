РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 мар. Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин поручил сотрудникам коммунальных служб привести внутридворовую территорию у домов №№8, 9, 10 на улице Новой в надлежащее состояние, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Жигалкин провел обход территорий, в рамках которого посетил улицу Новую и пообщался с жителями. Горожане жаловались на неудовлетворительное содержание внутридворовой территории у домов №№8, 9, 10, а также на плохую уборку снега.

«Сергей Жигалкин поручил сотрудникам коммунальных служб в кратчайшие сроки привести в порядок территорию, на которую поступали жалобы от жителей. Также с горожанами они обсудили и другие вопросы», - говорится в сообщении.

Помимо этого, в рамках обхода глава осмотрел состояние пешеходного тротуара, ведущего к школе №3, по которому ежедневно дети ходят на учебу. Из-за таяния снегов на нем образовались подтопления. По данной проблеме за последние дни поступало большое количество обращений от родителей учеников.

Свои обращения по уборке территорий, а также другие вопросы жители могут направлять на горячую линию главы Котельников по телефону: 8(495)554-21-15 и в центр управления регионом (ЦУР): 8(916)990-15-35.