РИАМО - 19 мар. Еще 63 семьи с тремя и более детьми из 14 городских округов Подмосковья бесплатно получат земельные участки на территории региона, сообщили в пресс-службе министерства имущественных отношений Московской области.

По словам заместителя председателя правительства Московской области – министра экологии и природопользования области Андрея Разина, подмосковное Минмособлимущество ежедневно согласует несколько тысяч проектов решений администрации городских округов по предоставлению земельных участков под различные проекты и цели, особое внимание среди которых уделяется обеспечению многодетных семей Подмосковья.

«Так, с начала марта администрации Сергиево-Посадского и Раменского городских округов подготовили по 10 земельных участков для многодетных семей своего округа, Наро-Фоминского – 9 земельных участков, Богородского – 7 земельных участков, Серпухова – 8 участков, Мытищ, Чехова и Домодедова – по 3 земельных участка. Также по 1-2 участка подготовили администрации городских округов Дубна, Волоколамск, Озеры, Щелково, Шаховская и Лотошино», – сообщает пресс-служба.

Также заранее готовят схемы участков, которые передадут многодетным семьям в перспективе. В городском округе Подольск – 134 схемы, в Орехово-Зуевском – 14 схем, в Егорьевске – 12 схем, в Богородском – 2 схемы.

С начала 2021 года личные участки в Подмосковье получили уже более 180 многодетных семей.

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