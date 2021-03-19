РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мар. С осени 2020 года в хирургическом отделении инфекционного стационара Люберецкой областной больницы прошли лечение почти 700 пациентов, говорится в сообщении медицинского учреждения.

«Стационарное отделение №3 ГБУЗ Московской области «Люберецкой областной больницы» является многопрофильным учреждением, оказывающим помощь по следующим профилям: хирургия, урология, гинекология, неврология, терапия, кардиология», - отмечается в сообщении.

Сейчас стационар перепрофилирован в инфекционный. С начала второй волны в хирургическом отделении инфекционного стационара лечение прошли более 690 пациентов. Активно применяются современные хирургические технологии. Выполнено 243 оперативных вмешательства, из них 72 – лапароскопических.

В стационарном отделении ЛОБ в течение последних 5 лет активно применяются оперативные вмешательства под ультразвуковой и рентгенологической навигацией. Основная область применения этих вмешательств – заболевания печени, желчных протоков, поджелудочной железы.

Наиболее тяжелой группой пациентов являются больные механической желтухой; дыхательная недостаточность является фактором, существенно ухудшающим прогноз. Методом выбора при этой патологии является антеградное дренирование желчных протоков. Операция выполняется под местной анестезией.

С 1 ноября 2020 года в отделении хирургии выполнено 15 вмешательств под ультразвуковой и рентгенологической навигацией на гепатобилиарной зоне.

Особенную роль миниинвазивные вмешательства играют при лечении пациентов с поражением легких на фоне новой коронавирусной инфекции. В отделении хирургии стационарного отделения №3 Люберецкой областной больницы есть все необходимое оборудование для проведения вышеперечисленных операций.