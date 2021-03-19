РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мар. Баскетболистки из Люберец заняли третье место соревнований на призы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

18 марта в Красногорске состоялся турнир по баскетболу среди команд девушек 2006 года рождения. В турнире приняли участие команды школ олимпийского резерва по баскетболу из Москвы и городских округов Люберцы, Красногорск и Мытищи.

«В упорной борьбе люберецкие баскетболистки из команды «Спартак» заняли третье место. Лучшим защитником турнира стала люберчанка Наталья Иванова», - говорится в сообщении.