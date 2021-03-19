РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. В поселке Дубровицы подмосковного Подольска выявили незаконно сброшенный навал мусора объемом более 80 кубометров, отходы вывезло ГБУ «Мосавтодор», сообщил начальник теротдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

Сотрудники территориального отдела «Дубровицкий» продолжают работу по выявлению несанкционированных навалов бытового мусора. С началом весны подобные факты становятся чаще.

«Очередные навалы примерным объемом более 80 кубометров выявили вдоль региональных дорог в районе деревни Булатово и вдоль дороги Дубровицы-Студенцы», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он поблагодарил ответственную за эксплуатацию дороги организацию ГБУ «Мосавтодор» за устранение навалов.