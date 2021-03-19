РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мар. В Люберцах прошел II окружной конкурс детских картин и иллюстраций, ознакомиться с работами юных художников можно в Картинной галерее до 30 марта, говорится в сообщении комитета по культуре администрации городского округа.

«Члены жюри отметили актуальность конкурса детских картин и иллюстраций «Пословицы и поговорки народов России», а также высокий уровень представленных работ. Его участниками стали 44 воспитанника детских школ искусств, Детской художественной школы Люберец и Детской школы искусств имени В.К. Андреева городского округа Котельники. Творческие работы конкурсантов представлены в Люберецкой картинной галерее до 30 марта», - говорится в сообщении.

В комитете по культуре также уточнили, что работы конкурсантов оценивали профессиональные художники, среди которых - Виктор Марков и Инна Мормыга. Они отметили картины «Аист на крыше» (Рената Искандярова, Детская художественная школа) и «Семь раз отмерь, один раз отрежь» (Елизавета Пономаренко, детская школа искусств №5).