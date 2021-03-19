РИАМО - 19 мар. Специалисты «Мосприроды» смогли сфотографировать длиннохвостую неясыть в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» на юго-востоке столицы, эта редчайшая для города птица находится в Красной книге Москвы под первой категорией, сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».

Ночная красавица комфортно расположилась в зарослях черной ольхи. Там ее и удалось сфотографировать. Птица встречается в Москве в единичных случаях, в основном в период зимних кочевок и в крупных лесных массивах. В Кузьминках ее встретили впервые.

«Новое место жительства пернатый хищник выбрал не просто так. Заросли деревьев черной ольхи в природном парке образуют сплошную густую полосу, а для сов важно сочетание небольшого укромного и защищенного участка леса и открытого пространства, где они высматривают свою добычу», – сообщили в пресс-службе.

Это очень крупная сова – размах ее крыльев более метра. Хищница имеет светло-серый окрас с темными полосками. Она питается грызунами, как и большинство сов.

Гнездится длиннохвостая неясыть чаще всего в дуплах на деревьях, в гнездах, построенных дневными хищными птицами, прямо на земле под вывороченными пнями или густыми елками, а также в крупных расщелинах деревьев и других укрытиях.

Представители семейства совиных в Москве нуждаются в охране. Поэтому в декабре 2020 года специалисты «Мосприроды» развесили в лесопарках искусственные гнездовые ящики – совешники или совятники. Их повесили в отдаленных местах в пределах излюбленных мест гнездования.

За каждым ящиком ведется наблюдение, также ведется дневник деятельности животных в нем. В «Мосприроде» надеются, что домики заселят совы, которые проживут там долгие годы. Также ящики могут быть использованы птицами для временного ночлега или даже заселены белками.