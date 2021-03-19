РИАМО - 19 мар. Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская считает, что предотвратить несчастные случаи из-за взрыва газа в жилых домах можно с помощью установления во всех квартирах газовых плит с автоотключением, передает «Интерфакс»

«Наше предложение связано с тем, чтобы при капитальном ремонте жилых домов менять газовые плиты на оборудование с автоматическим отключением подачи газа. Надо исключить из этой схемы человеческий фактор», - сказала Хованская Интерфаксу.

Она подчеркнула, что сейчас в России нельзя полностью отказаться от газификации жилых домов. Множество жителей экономят значительные деньги, используя более дешевый в сравнении с электричеством газ. Для малообеспеченных семей такое изменение будет критично.

Хованская считает, что россияне, имеющие коммунальные льготы, тоже должны в помощь от государства получить плиты с автоотключением. По ее словам, соответствующее предложение уже было направлено в Минстрой РФ для принятия этих решений.

Утром в пятницу взрыв газа произошел в квартире жилой девятиэтажки в подмосковных Химках. В результате происшествия погибло три человека, еще четыре пострадали. Пострадавшие госпитализированы в медицинские организации Московской области для оказания медпомощи. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял оказание помощи семьям пострадавших под личный контроль.