РИАМО - 19 мар. Жилой дом по программе реновации, рассчитанный на 446 квартир, введут в эксплуатацию районе Очаково-Матвеевское на западе столицы в этом году, сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

«В районе Очаково-Матвеевское по адресу улица Веерная, владение 26 А, Б в этом году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время завершаются работы по возведению монолитных конструкций, ведутся работы по устройству наружных стен и внутренних инженерных систем», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Дом будет состоять из шести секций переменной этажности. Он строиться по индивидуальному проекту. Дом рассчитан на 446 квартир общей площадью 25,9 тыс. кв.м. Всего здесь будет 78 однокомнатных квартир, 138 двухкомнатных и 130 трехкомнатных. Под домом и во дворе будет находиться парковка.

Семь квартир оборудуют специально для маломобильных граждан. Ширина прохода там будет не менее двух метров. В санузлах установят специальное оборудование, с помощью которого можно вызвать диспетчера.

На первом этаже здания планируют разместить магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. Планируется создать центр информирования населения.

В подъезде дома будут работать два лифта грузоподъемностью 1 тыс. и 400 кг. Там же разместятся колясочная, комната консьержа с санитарным узлом, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

Двор новостройки озеленят и благоустроят. Там установят детскую и спортивную площадки, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники, а также сделают парковочные места и тротуары.

В районе Очаково–Матвеевское для начала переселения подобраны пять стартовых площадок.

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