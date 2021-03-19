РИАМО - 19 мар. Наиболее посещаемым стендом 27-й Международной туристической выставки MITT 2021 признана экспозиция комитета по туризму Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного комитета.

В прошлом году мероприятие отменили в связи с пандемией коронавирусной инфекции, это сделало событие долгожданным для туристической индустрии.

«В MITT 2021 приняли участие 28 зарубежных стран и 53 региона России презентовали свой туристский потенциал, за три дня выставку посетило более 10 тыс. человек. Традиционно прошли встречи коллег из туриндустрии, состоялись новые бизнес-знакомства, подписаны соглашения о сотрудничестве», – говорится в сообщении.

В работе самого посещаемого стенда участвовали 14 муниципальных образований, среди которых Серпухов, Руза, Дмитров, Солнечногорск, Орехово-Зуево, Волоколамск, Коломна, Зарайск, Истра, Подольск, Сергиев Посад, Можайск, Одинцово, Раменское. Они и представили потенциал региона.

В течении трех дней пока продолжалась выставка, ее участники проводили яркие презентации своего туристического продукта. Посетители стенда смогли стать участниками программы мастер-классов по росписи матрешек, изготовлению кукол, аксессуаров, уникального мыла и саше, лоскутного шитья.

Состоялись гастрономический фестиваль «Вар-Варенье», дегустация продукции региональных производителей, необычных кондитерских изделий.

Викторины и розыгрыши смогли подарить посетителям выставки эмоции и радость от подарков, колорит региона удалось передать посредством концертной программы и фотозоны с костюмированными героями.

Международная туристическая выставка MITT представляет собой самую крупную туристическая выставку РФ в категории «Туризм и отдых» во всех номинациях Общероссийского рейтинга выставок 2018-2019 годов.

«В MITT 2021 приняли участие 28 зарубежных стран и 53 региона России презентовали свой туристский потенциал, за три дня выставку посетило более 10 тыс. человек. Традиционно прошли встречи коллег из туриндустрии, состоялись новые бизнес-знакомства, подписаны соглашения о сотрудничестве», – говорится в сообщении.

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