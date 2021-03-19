РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мар. Флористов городского округа Мытищи могут принять участие в конкурсе, который пройдет 1 апреля, сообщила начальник потребительского рынка и услуг горокруга Любовь Сабирзянова.

«В рамках поддержки предпринимательства, развития отечественной флористики и выявления новых талантливых имен управление потребительского рынка и услуг приглашает к участию в конкурсе по профессиональной флористике талантливых и амбициозных мастеров горокруга. Конкурс состоится 1 апреля на базе МДК «Яуза», - говорится в сообщении.

Для участия необходимо заранее подать заявку в управление потребительского рынка и услуг. По вопросу участия необходимо обращаться в адрес управления по телефону: 8(926)581-72-34 - Елена.