РИАМО - 19 мар. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет в соцсети «ВКонтакте» три пары билетов на танцевальное шоу в честь Дня святого Патрика St. Patrick’s DANCE PARADE, которое пройдет 26 марта в Москве.

Чтобы выиграть билеты, пользователям нужно подписаться на группы «РИАМО в Москве», IRISH WEEK - Неделя Ирландии 2021, а также сделать репост конкурсного сообщения.

Трех победителей выберут 23 марта до 13:00. Каждый из них получит по одной паре билетов в одни руки. Шоу пройдет 26 марта 19:00 на сцене концертного зала «МИР».

На St. Patrick’s DANCE PARADE московские коллективы познакомят зрителя со всем разнообразием ирландских танцев — от постановок в стиле Lord of the Dance до степа старой школы «шан-нос».

Выходные в Москве 19–21 марта: фестиваль ко Дню святого Патрика и выставка «Мир тела»>>