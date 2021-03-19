РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 мар. Сотрудники Госавтоинспекции 20 марта в Балашихе проведут рейд по выявлению нетрезвых водителей, инспекторы ГИБДД будут останавливать автомобили и проверять состояние людей, находящихся за рулем, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Мероприятие направлено на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение ДТП, совершенных пьяными водителями.

«В целях профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, сотрудниками ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» в городском округе Балашиха 20 марта в период с 23:00 по 01:00 будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является одним из самых опасных видов правонарушений, за которое предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет, а при повторном управлении – уголовная ответственность.