РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мар. В пятницу, в преддверии важного экологического праздника – Дня Земли, ряды мытищинских юных экологов пополнили ученики школы №27, сообщается на сайте администрации.

Впервые День Земли, отметили по инициативе ООН 20 марта 1971 года. А в этом году отмечается уже юбилейный пятидесятый праздник. В эколята школьников торжественно принимали почетные гости: начальник контрольного управления администрации округа Сергей Покатило, исполнительный директор фонда рационального природопользования Александра Кудзагова и руководитель отделения Всероссийского общества охраны природы по области в Мытищах Александр Романов.

«В честь этого знакового события в жизни ребят школьники подготовили праздничный концерт. Им повязали зеленые галстуки и вручили экологическое фэнтези «Хранимиры», созданное писательницей Еленой Журек. Юные экологи дали клятву беречь природу и помогать в этом своим товарищам», - говорится в сообщении.

Покатило отметил, что формирование экологической культуры – это важнейший шаг к решению существующих проблем. Именно с этой целью в Мытищах выстроена система непрерывного экологического образования: начиная от младших групп детского сада, дошколят, продолжая школьниками и студентами на протяжении всей учебы, заканчивая пенсионерами.

По словам Романова, городской округ является не только лидером в вопросах реализации экологических программ и пилотных проектов, но и передовиком в экопросвещении. В Мытищах сконцентрировано множество различных движений и экопроектов, постоянно появляются новые веяния в сфере экологии. Задача общества охраны природы – консолидировать их усилия.

Движение эколят, юных экологов, хранимиров набирает обороты в Мытищах. Кудзагова, которая также является руководителем эколого-просветительского проекта «Хранимиры», отметила, что на данный момент в рядах движения более 2 тысячи юных мытищинцев. Успешное развитие движения подтверждают многочисленные победы ребят на международных и российских научно-практических конференциях, экспедициях Российского географического общества, Московского государственного университета имени Ломоносова, федерального центра детско-юношеского туризма.