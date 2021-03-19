РИАМО - 19 мар. Четверых пострадавших в результат взрыва газа в жилом доме в подмосковных Химках доставили в больницу, их здоровью был нанесен вред разной степени тяжести, один человек находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

«В результате происшествия в Химках в больницах Московской области находятся четыре пострадавших: один в крайне тяжелом состоянии, двое в тяжелом и один в состоянии средней степени тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», - отметили в пресс-службе.

Взрыв в квартире жилой девятиэтажки в подмосковных Химках произошел утром в пятницу на Зеленой улице, 16. Предполагается, что взорвался газ. В результате происшествия погибло три человека, еще четыре пострадали. Пострадавшие госпитализированы в медицинские организации Московской области для оказания необходимой медпомощи.

На место происшествия прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев, который лично контролирует ситуацию. Он отметил, что власти окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавших в результате взрыва.

Видео пожара в жилом доме в Химках, где произошёл взрыв>>