РИАМО - 19 мар. Четверых пострадавших в результат взрыва газа в жилом доме в подмосковных Химках доставили в больницу, их здоровью был нанесен вред разной степени тяжести, один человек находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
Взрыв в квартире жилой девятиэтажки в подмосковных Химках произошел утром в пятницу на Зеленой улице, 16. Предполагается, что взорвался газ. В результате происшествия погибло три человека, еще четыре пострадали. Пострадавшие госпитализированы в медицинские организации Московской области для оказания необходимой медпомощи.
На место происшествия прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев, который лично контролирует ситуацию. Он отметил, что власти окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавших в результате взрыва.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии