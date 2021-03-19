РИАМО - 19 мар. По своей квоте Президент России Владимир Путин назначил пять членов Центральной избирательной комиссии, в список вошла и действующий председатель ЦИКа Элла Памфилова, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Глава государства завершил процесс формирования нового состава Центризбиркома. Действующий председатель комиссии вошла в президентский список», – говорится в сообщении.

В список от президента вошли глава комиссии Элла Памфилова, глава аппарата Общественной палаты Павел Андреев, член совета по правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента Наталья Бударина, декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов.

Полномочия нынешнего состава Центризбиркома истекают истекают 28 марта. Первое заседание нового состава ЦИК планируется провести 29 марта.

Комиссия состоит из 15 членов, пять из которых назначаются президентом РФ, пять — Советом Федерации, а еще пять — Госдумой. Обе палаты российского парламента уже сформировали свои списки.

В список от Совфеда вошли зампред ЦИК РФ Николай Булаев, действующие члены комиссии Борис Эбзеев и Евгений Шевченко, председатель избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина и глава городского округа Красногорск Московской области Эльмира Хаймурзина. От Госдумы — руководитель аппарата партии «Единая Россия» Константин Мазуревский, депутат от ЛДПР Александр Курдюмов, а также действующие члены ЦИК РФ Евгений Колюшин, Николай Левичев и Антон Лопатин.