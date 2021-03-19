РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мар. В пятницу три развлекательных заведения, находящиеся на территории городского округа Мытищи, проверили на предмет соблюдения законодательства в части продажи закиси азота или так называемого «веселящего газа», сообщается на сайте администрации горокруга.

Проверка проводилась в рамках партийного проекта «Народный контроль» представителями потребительского рынка и услуг округа совместно с инспектором отдела инициативного законодательства МУ МВД «Мытищинское» Сергеем Милютиным и депутатом совета депутатов горокруга, членом партии «Единая Россия» Сергеем Зиновьевым.

«Закись азота используется и в медицине, и в промышленности. Но его употребление из воздушного шара, а особенно в сочетании с алкоголем, может вызвать удушье, сердечную недостаточность, возникновение психических заболеваний и даже привести к летальному исходу», - сказал председатель совета депутатов горокруга, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов.

В ходе рейда фактов пропаганды и продажи закиси азота выявлено не было. С 1 января 2021 года в России вступил в силу федеральный закон, направленный на ограничение оборота закиси азота. Необходимость принятия указанного документа вызвана тем, что нередки случаи ее применения в качестве одурманивающего вещества для развлечения с колоссальными негативными последствиями для здоровья, а иногда и летальными исходами.

Нормы пресекают незаконную деятельность по распространению и пропаганде этого газа. За нарушение запрета предусмотрено уголовное наказание. Соответствующая статья УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.