РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мар. С марта 2020 года в Люберцах работу по оказанию помощи жителям ведет волонтерский штаб «Единой России», сегодня в нем состоит 150 добровольцев, которые до сих пор работают без перерыва, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

«В состав штаба входят активисты: члены и сторонники партии, актив МГЕР, медики-студенты, депутаты – члены фракции «Единая Россия» всех уровней. С начала первой волны пандемии активисты отработали 4,5 тысячи заявок. За свою деятельность волонтеры были награждены грамотами и благодарственными письмами. Ребята, спасибо за помощь, за работу в штабе. Желаю вам дальше продолжать свое доброе дело», – сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Он подчеркнул, что администрация муниципалитета, предприниматели, региональное и местное отделения партии на протяжении года оказывали значительную поддержку жителям и медперсоналу ковид-центров.

Главврач Московского областного центра охраны материнства и детства, муниципальный куратор партийного проекта «Здоровое будущее» Татьяна Мельник поблагодарила волонтеров за неоценимый вклад в борьбу с пандемией.

«С марта прошлого года медики и добровольцы работали рука об руку. Благодаря поддержке волонтерского штаба мы справились. Перед Новым годом наши медучреждения получили 2,2 тысячи литров воды от регионального отделения партии, депутаты и волонтеры регулярно передавали фрукты, обеспечивали персонал горячими обедами, средствами индивидуальной защиты», – сказала Мельник.

По словам руководителя волонтерского штаба «Единой России» в Люберцах Георгия Николаева, помощь жителям оказывается до сих пор. В основном заявки поступают от одиноких пожилых людей и жителей.

«За год работы ребята устали. Они совмещали работу и учебу с волонтерством. Но, понимая важность своего дела, все трудности переносили мужественно. Любому волонтерскому штабу тяжело существовать без поддержки. Нам помогает администрация округа, члены Общественной палаты и депутаты. Мы им признательны за это», – подчеркнул Николаев.

Он добавил, что на особом контроле волонтерского штаба находятся ветераны и инвалиды войны, у них есть личные контакты волонтеров. За год работы штаба в округе сформировался список из 100 адресов, они обслуживаются регулярно.