РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 мар. Воду отключат 22 марта в ряде жилых домов и учреждений в населенных пунктах микрорайона Железнодорожный подмосковной Балашихи, воды не будет с 09:00 до 13:00, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

«22 марта с 09:00 до 13:00 для проведения работ по промывке водопроводных сетей на ВЗУ № 2-1 требуется временная остановка работы данного водозаборного узла, в связи с чем будет прекращена подача водоснабжения по следующим адресам: в микрорайоне Павлино в жилых домах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39; в микрорайоне Новое Павлино по улице Троицкая, №№ 1, 2, 3, 4, 5; в деревне Павлино, в жилых домах № 67 и 69, ЦТП;», - говорится в сообщении.

Воды также не будет в деревне Фенино в жилых домах частного сектора; школах №№ 3 и 12, школе искусств ЮНЭК; детских садах №№ 21, 22, 33, 37; ЦДП №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6.

В этот период водоснабжение будет прекращено и в микрорайоне Керамик: в доме №62 на Керамической улице, поликлинике ФСБ, туберкулезном диспансере, храме и на рынке. Подвоз воды будет обеспечен.