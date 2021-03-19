РИАМО - 19 мар. В кафе на Мосфильмовской улице в Москве произошла вспышка жировых отложений в вытяжке, возгорания при этом не зафиксировали, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

Сообщение об инциденте по адресу: Мосфильмовская улице, дом 72, поступило в 15:51.

«В результате приготовления пищи на мангале произошла вспышка жировых отложений в вытяжке. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место», — сообщили в пресс-службе.

После проверки вытяжки возгорания не обнаружено. Пострадавших в результате произошедшего нет.

В настоящий момент кафе работает в штатном режиме.