РИАМО - 19 мар. Прием документов для участия в праймериз партии «Единая Россия» в Подмосковье стартует в эту субботу и будет идти по 29 апреля, сообщил секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

Само предварительное голосование по кандидатам будет проходить с 24 по 29 мая в онлайн-режиме, а 30 мая — очно, уточнил он.

«Мы идем по самой открытой модели, чтобы дать возможность всем желающим принять участие в предварительном голосовании. И членам партии, и сторонникам», — сказал Брынцалов.

Подать документы для участия в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Госдумы и Мособлдумы можно с 20 марта по 29 апреля по адресу: г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 54. Время работы: в будние дни — с 14:00 до 18:00, в выходные дни — с 11:00 до 15:00.

«Я уже не в первый раз участвую в предварительном голосовании, считаю такую форму практичной, удобной, демократичной. <...> Эта практика партией используется единственной в мире», — заключил Брынцалов.

После регистрации кандидат должен подготовить два видеоролика. На одном — рассказать о себе, на втором — представить основные постулаты предвыборной кампании. Они будут выложены на сайте (pg.er.ru). В создании роликов при необходимости помощь окажет организационный комитет.

Выборы депутатов Госдумы состоятся в России в единый день голосования 19 сентября 2021 года. В этот день также пройдут выборы в Мособлдуму.