РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 мар. Первый открытый турнир по дзюдо на призы Федерации самбо и дзюдо городского округа Котельники пройдет на территории физкультурно-оздоровительного комплекса 27 марта, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«Планируется участие юных спортсменов 2009-2013 годов рождения из Люберец, Раменского, Дзержинского и других городов Подмосковья. Также ожидаются гости из Воронежской и Липецкой областях, Бурятии и Якутии. Соревнования будут проводиться в разных весовых и возрастных категориях», - говорится в сообщении.

Победителям турнира вручат кубки, медали и дипломы.

Ранее руководство Федерации самбо и дзюдо городского округа обратилось к главе Котельников Сергею Жигалкину с инициативой провести подобное соревнования для юношей, инициативу он поддержал.