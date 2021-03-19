РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мар. В поселке Октябрьский городского округа Люберцы прошла акция «Подари книгу библиотеке», в рамках которой ее организаторы собрали около 100 изданий классической литературы и передали в местное учреждение культуры, говорится в сообщении территориального отдела поселка администрации муниципалитета.

«Спасибо всем, кто принял участие в акции «Подари книгу библиотеке»! Она прошла впервые по инициативе сотрудников территориального отдела. Все собранные экземпляры – их порядка 100 - были отсортированы и переданы в муниципальную библиотеку. Это литература разного жанра, в основном классические произведения для детей и взрослых. Также закупили новые сказки с иллюстрациями Николая Кочергина и Ивана Билибина», - говорится в сообщении.

Жители приносили книги в территориальный отдел (поселок Октябрьский, улица Комсомольская, дом 5) с 20 января по 18 марта.

О старте акции было объявлено в соцсетях ее организатором - территориальным отделом поселка Октябрьский.