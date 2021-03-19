РИАМО - 19 мар. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов навестил ветерана Великой Отечественной войны Константина Федотова в Перхушковской больнице, где пенсионер находится на профилактическом лечении, сообщает пресс-служба администрации округа.

Руководитель муниципалитета тепло побеседовал с ветераном и рассказал о планах присвоить ему звание «Почетный гражданин Одинцовского округа».

«Константина Федотова многие знают – и ветераны, и военнослужащие, и молодежь. Для многих он являетесь абсолютным и бесспорным авторитетом. Несколько десятилетий Константин Сергеевич живет на территории муниципалитета, и за это время он внес огромный вклад в развитие нашей территории и в самое важное – воспитание молодого поколения. Я выступил с инициативой присвоить Константину Сергеевичу почетное звание – «Почетный гражданин Одинцовского округа», – рассказал Андрей Иванов.

В пятницу на территории округа проходят встречи с жителями по вопросу присвоения Константину Федотову звания почетного гражданина муниципалитета.

Константин Сергеевич Федотов, фронтовой разведчик, участник Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года, награжден орденами: «Красной Звезды» (дважды), «Славы» II и III степеней, «Отечественной войны» I степени, «Знак Почета», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени; медалью «За боевые заслуги», медалью «За офицерскую доблесть» III степени, орденским знаком «Юбилейный Георгиевский крест», а также знаком «Отличный разведчик», знаком отличия МО РФ «За службу в Ракетных войсках стратегического назначения» и другими почетными наградами. Удостоен включения в энциклопедию «Лучшие люди России».