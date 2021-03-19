РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 мар. Олень, бегающий в Королеве, спасался от своры собак, сообщается на странице национального парка «Лосиный остров» в Instagram.

По свидетельству очевидцев, олень выбежал из леса, двигаясь по проезжей части, оказался перед шлагбаумом Международного юридического института. Сотрудники впустили испуганное животное и перекрыли вход.

«В жилую застройку Королева из леса выбежал олень. Спасаясь от своры собак, он оказался на территории Международного юридического института, где ему обеспечили безопасность до приезда ветеринарной службы», - говорится в сообщении.

Сейчас олень находится на Лосиной биостанции под наблюдением специалистов. Первичный осмотр выявил рваные раны задней части бедра. На биостанции животному оказывается необходимая ветеринарная помощь.

«Лосиный остров» благодарит всех, кто принял участие в спасении оленя: местных жителей и сотрудников института, оказавших содействие в работе», - заключается в материале.