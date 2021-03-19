РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 мар. До конца текущего года в многоквартирных домах Королева заменят 69 лифтов, говорится в сообщении пресс-службы городского координационного совета.

В Королеве продолжается реализация региональной программы по замене отслуживших свой срок лифтов. С 2014 по 2019 год в городе заменено 874 единицы лифтового оборудования в 199 многоквартирных домах.

«Краткосрочным планом реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы», на 2020-2022 годы предусмотрено заменить 98 лифтов, в настоящее время уже заменено 20 лифтов. В настоящее время в работе 45 единиц, до конца 2021 года планируется заменить 69 лифтов», - сказал заместитель главы администрации Сергей Иванов.

Он проверил качество выполненных работ по замене лифтов на улице Стадионной, 2А, здесь заменили 4 пассажирских лифта на общую сумму более 11 миллионов рублей.

В доме 10В по улице 50-летия ВЛКСМ работы еще ведутся, грузопассажирский лифт заменен, пассажирский находится в работе, общая стоимость работ составляет немногим более 8 миллионов рублей.