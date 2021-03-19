РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 мар. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин проверил качество реконструкции поликлиники в Новом Городке, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

«В данный момент ремонт в здании бывшей медсанчасти завершен. В ближайшее время поликлиника в Новом Городке начнет оказывать первичную амбулаторную помощь, будут принимать участковые терапевт и педиатр», - говорится в сообщении.

Сейчас в кабинетах устанавливается оборудование. Параллельно продолжится дооснащение кабинетов оборудованием, необходимым для работы узких специалистов. В перспективе также заработает дневной стационар, кабинет неотложной помощи и процедурный кабинет.