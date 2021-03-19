Международный день кукольника отмечается 21 марта. А в знаменитом и крупнейшем в мире Театре кукол имени Сергея Образцова в Москве будет двойной праздник: в этом году детищу легендарного кукольника исполняется 90 лет. На его сцене оживают Али-Баба, Чиполино, Гулливер и многие другие сказочные герои. В преддверии праздника корреспонденты РИАМО побывали на закрытой репетиции спектакля «Чиполино» и узнали, что происходит за кулисами.

Первые куклы и фронтовые концерты

Кукольный театр был создан в далеком 1931 году. Идея «живых» игрушек вдохновляла его основателя и артиста Сергея Образцова с детства, когда он получил от мамы свою первую перчаточную куклу по имени Би-ба-бо. В студенческие годы он пробовал создавать куклы на продажу, но они, увы, не пользовались спросом, зато пригодились для первых выступлений.



В первые пять лет театр был уличным и колесил по московским дворам, школам, паркам и домам культуры, а вместо сцены кукольники использовали переносную ширму.



Особую роль театр сыграл в годы Великой Отечественной войны, организовав более десятка концертных бригад, которые давали выступления перед бойцами на фронте.

После войны артисты начали выезжать на заграничные гастроли, а в дальнейшем установили рекорд, попав в Книгу Гиннеса: спектакль «Необыкновенный концерт» (первоначально, в 1946 году, он назывался «Обыкновенный концерт») пародирующий советскую эстраду, был признан самым популярным представлением – его сыграли более 10 тысяч раз в более чем 90 странах мира.

Этот спектакль до сих пор в вечерней афише театра, а знаменитую куклу-конферансье, которую в более поздней постановке 1968 года озвучивал Зиновий Гердт, и сегодня можно увидеть в театральном музее.

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Волшебные часы и музей кукол

В 1970 году театр переехал в здание на Садовом кольце, где и располагается по сей день. Фасад украшают часы с золотыми стрелками, созданные по проекту скульпторов Дмитрия Шаховского и Павла Шимеса. Каждый час на циферблате – домик, в котором живет сказочный персонаж. В полдень и полночь они вместе появляются под детскую песню «Во саду ли, в огороде».



Комплекс театра состоит из нескольких зрительных залов, репетиционных, мастерских.



Сердцем театра считается кабинет Сергея Образцова – здесь можно увидеть стол, за которым сидел главный кукольник страны. Тут же проходил отбор будущих актеров театра, которые читали стихи и отрывки из басен. Кабинет обставлен мебелью 19 века из карельской березы и многочисленными подарками, которые Образцов получал от почитателей своего таланта.

Гостям стоит заглянуть и в театральный музей – вход в него бесплатный при наличии билета на спектакль. Это одно из крупнейших в мире собрание театральных кукол всех известных систем – от античности до наших дней. Всего здесь представлено более 4 тысяч экспонатов со всего мира: из Англии, Азии, Европы, Прибалтики. Например, обрядовые маски, сицилийские марионетки, кукла Кармен и многое другое.



Также можно увидеть экспозиции из спектаклей, начиная от «Пиковой дамы» и заканчивая «Гераклом», рассмотреть костюмы кукол, технологии и приспособления для их управления. Практически у каждой куклы есть своя легенда-биография, которую с удовольствием расскажет экскурсовод.

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Как рождается спектакль

Создание одного спектакля может длиться около года. Начинается этот кропотливый процесс с разработки идеи автором пьесы или режиссером, затем идет читка. Кстати, еще при основателе театра произведение читали не только актерам, но и художникам, чтобы куклы выходили из их рук более реалистичными. Параллельно композитор работает над музыкой.



Работа в мастерских тоже кипит. Персонажи и декорации делаются по эскизам – в ход идут поролон, пенопласт, краски и многие другие материалы. Это небыстрый процесс, поэтому для репетиции актерам нарезают «времянки» из картона: приблизительный образ куклы приклеивается к небольшой палочке, чтобы артист ощущал привычную позицию с куклой.

Важнейшая часть работы над постановкой – репетиция.

В спектакле может быть задействовано от двух до 25 человек, на каждом из них лежит важная задача – заставить куклу ожить в своих руках и создать магию для зрителей.

За 90 лет существования театр создал богатый репертуар. Наибольшей популярностью у зрителей пользуются классические спектакли, включая и детские сказки «Три поросенка», «По щучьему велению» и «Волшебная лампа Аладдина», и взрослые постановки - «Необыкновенный концерт» и «Божественная комедия», «Ленинградка», а также иммерсивный хоррор «Театр. Ночь. Коридор».

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Вкус детства

Режиссер спектакля «Чиполино», премьера которого приурочена к юбилею театра – заслуженная артистка России и внучка знаменитого основателя театра – Екатерина Образцова.



Уже во время репетиции куклы начинают оживать: режиссер подсказывает артистам правильную интонацию и момент, где лучше вступить, придумывает для кукол новые позы. Режиссеры могут вносить правки и после выхода спектакля, оттачивая постановку.

«При постановке «Чиполино» мне хотелось, чтобы зрители смогли ощутить вкус детства. Классическое произведение каждый год поворачивается новым углом к современности», - рассказывает Екатерина Образцова.

По ее словам, успех театра – не столько в кукле, сколько в талантливой команде. «Мы стараемся приглашать в театр лучших актеров и поддерживать его традиции», - отмечает режиссер.

Особое мастерство актера-кукольника заключается в том, чтобы зритель видел и слышал не его, а созданный им образ: на сцене, как по волшебству, оживают мальчик-луковка, Редиска, Вишенка, кум Тыква, коварный синьор Помидор, злой принц Лимон и другие герои Джанни Родари.

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Экскурсии за кулисы

Активности для детей и взрослых в театре проходят ежедневно: юные зрители со своими родителями могут не только посмотреть спектакль, но и попасть за кулисы, записавшись на экскурсию. Билеты стоит покупать заранее. Цены варьируются от 400 до 4000 рублей.



Кукольный театр Образцова популярен не только среди жителей столицы и Московской области, но и у иностранных туристов, которые сюда заглядывают. По словам работников театра, здесь побывали зрители из Италии, Америки и Японии.