РИАМО - 19 мар. На начало 2020 года на территории Подмосковья проживало более 400 женщин, чей возраст составлял более 100 лет, сообщает пресс-служба Всероссийской переписи населения.

Соотношение мужчин и женщин в регионе

По данным Всероссийской переписи 2010 года, в Московской области проживало 3,7 млн женщин, что на 541 тыс. человек больше, чем мужчин. В начале 2020 года число женщин Подмосковья возросло до 4,1 млн, но соотношение между мужчинами и женщинами в общей численности населения осталось на прежнем уровне – 46% к 54%.

В 2019 году появились на свет 72,5 тыс. детей, 35,2 тыс. из них – девочки. Разница между родившимися девочками и мальчиками – 2,1 тыс. Перевес в пользу последних – 49% к 51%, однако со временем соотношение несколько меняется.

Возрастные показатели

Если среди подмосковной молодежи в возрасте от 15-30 лет наблюдался перевес мужского населения (4%), то в более зрелом возрасте 60-70 лет разрыв – 21% в пользу женщин.

Среди долгожителей 90-94 лет соотношение в пользу представительниц прекрасного пола – 23% к 77%. Отметим, что в начале 2020 года в Московской области проживали 411 женщин в возрасте от 100 лет, 211 из них – на сельских территориях.

Ожидаемая продолжительность жизни женщин Подмосковья в 2021 году по прогнозам Росстата равняется примерно 79 годам, что на 9 лет больше, чем у мужчин (около 70 лет).

Семейное положение

По данным переписи 2010 года, в Московской области в возрасте 16-17 лет в зарегистрированном браке были 300 девушек и 104 юноши. В возрасте 25–29 лет на 148 тыс. замужних женщин приходилось 116 тыс. женатых мужчин, а в 35–39 лет соотношение было 150 тыс. к 156 тыс.

Женщины в возрасте до 30 лет выходят замуж гораздо активнее ровесников-мужчин, а после 40 лет ситуация меняется в обратную сторону. Более подробную информацию о составе подмосковных семей можно будет узнать по результатам переписи населения.

По последним данным за 2020 год известно, что 45,8 тыс. жительниц области изменили статус свободных женщин. Примечательно, что годом ранее женщины Подмосковья активнее вступали в брак – в области было сыграно 56,2 тыс. свадеб. Разводов было меньше (31,9 тыс. против 37,5 тыс. случаев).

Профессии

В 2019 году число аспирантов, проходивших обучение по очной и заочной форме, под руководством научных руководителей в Подмосковье составило 2035 человек, из них 895 – женщины. Количество соискателей на ученую степень доктора наук на конец 2019 года – 14 человек, из них 10 – представительницы женского пола.

По итогам выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше за 2020 год уровень безработицы среди женщин составил 3,8%, своего пика (4,4%) показатель достиг в четвертом квартале, перед началом второй волны пандемии COVID-19.

Уровень занятости женщин в течение года колебался от 55,4% до 60,8%.

В начале 2020 года численность жительниц Подмосковья трудоспособного возраста 16-54 лет составила 2,1 млн. человек. По данным на конец 2019 года, занятые на работах с вредными или опасными условиями труда – 33,8 тыс. сотрудниц.

Образ жизни

Основная часть жительниц Подмосковья тратят на работу около 40 часов в неделю. Как показывает статистика, женщины по сравнению с мужчинами имеют меньше свободного времени для себя (3 ч 1 мин. – будний день, 5 ч 20 мин. – выходной день), но в два с лишним раза больше времени тратят на уход за детьми и их воспитание.

Стоит отметить, что при определенной загруженности представительницы прекрасного пола неравнодушны к своему здоровью и находят время на занятия спортом и развлечения. В будний день женщины в среднем тратят примерно два с половиной часа на культурные мероприятия, досуг, спорт. В выходной день это время увеличивается почти до четырех часов.

В 2020 году по итогам выборочного наблюдения состояния здоровья населения в Московской области 16,4% женщин самостоятельно занимались физической культурой и спортом и 42,2% женщин проходили диспансеризацию в последние 2 года.