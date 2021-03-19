РИАМО - 19 мар. Депутаты Московской областной думы готовы ответить на все вопросы жителей Подмосковья о процессе вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба областного парламента.

В Московской области активно идет кампания по вакцинации от Covid-19. Председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев напомнил, что в регионе развернуто более 200 пунктов вакцинации. Помимо поликлиник, привиться можно в крупных ТЦ, клубах «Активного долголетия» и МФЦ.

«На сегодняшний день привилось более 5% жителей Подмосковья (более 350 тыс человек). Но этого недостаточно для коллективного иммунитета. Для этого нужно, чтобы привилось более 60% жителей (более 3,6 млн человек). Однако мы видим, что у граждан остается еще много вопросов о вакцинах. Депутаты готовы на них ответить», — сказал Голубев.

Он призвал граждан задавать вопросы как в режиме прямого диалога, так и онлайн.

Принять участие в анонимном опросе и оставить свои замечания о прививочной кампании в регионе можно в социальных сетях пресс-центра Мособлдумы по ссылке (https://vk.com/wall-105637130_16526).

Жителям Подмосковья напомнили, что вакцинация проводится добровольно и бесплатно.

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Текстовая трансляция

19 МАРТА

- Мособлдума готова ответить на любые вопросы жителей о вакцинации от Covid‑19.

- Названы округа‑лидеры Подмосковья по новым случаям Covid‑19 за сутки. Наибольшее количество новых случаев Covid-19 в Подмосковье за сутки выявили в Люберцах — 61.

- 1,7 млн тестов на коронавирус провели за год в лаборатории НИИ Склифосовского. Инфекционный корпус для пациентов с коронавирусной инфекцией открылся Склифе 20 марта прошлого года.

- За сутки Подмосковье выздоровели после коронавируса 570 пациентов, общее число вылеченных в регионе достигло 184 628.

- Еще 1902 Covid‑пациента вылечились в Москве. Также за сутки в больницы отправили 716 коронавирусных больных.

- За сутки в России зарегистрировали 9 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 605 больных. В Москве - 1809.