РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 мар. Около 120 светодиодных светильников установят на улицах Королева в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В Московской области действует проект «Светлый город», его задача – уменьшить число недоосвещенных мест в городах и поселках, повысить энергоэффективность уличного освещения. В рамках реализации программы старые светильники заменяются на светодиодные, появляются новые уличные фонари.

«В Королеве в 2021 году на всех запланированных участках будут установлены новые энергоэффективные светодиодные светильники, их общее количество – 118 единиц», – говорится в сообщении.

Улучшение освещенности запланировано по четырем адресам: на улице Исаева – на участке возле домов №№1, 1А, 3 и 3А; в микрорайоне Юбилейный на улице Маяковского; на проезде от улицы Пионерской до лицея №5 (Пионерская, дом №34); на улице Садовой – участок протяженностью 900 метров.

«С новыми светильниками нам удастся сделать комфортным пребывание жителей в темное время суток в тех местах, где это нужно людям», – сказал заместитель главы администрации Павел Котов.