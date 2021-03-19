РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 мар. В Балашихе спасатели отметили уменьшение толщины льда на реке Пехорка в пятницу из-за перепадов температур, замер проводили в рамках акции «Тонкий лед», сообщается на странице Ногинского ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас»-Балашиха в соцсети «ВКонтакте».

Из-за перепадов температуры лед сейчас на водоемах Подмосковья становится тонким и опасным. Поэтому спасатели поисково-спасательного отряда №8 и пожарно-спасательной части №201 Ногинского ТУ «Мособлпожспас» не ослабляют контроль и продолжают проводить профилактические мероприятия с любителями подледного лова, а также проверяют толщину льда в акваториях рек Клязьма и Пехорка в городских округах Богородский и Балашиха.

«Согласно последним замерам наших спасателей, толщина льда по сравнению с прошлой неделей уменьшилась, и ее величина варьируется в пределах от 47 до 49 сантиметров. Происшествий или несчастных случаев в районах выезда спасателей не выявлено. Будьте внимательны и осторожны, берегите себя!» - говорится в сообщении.