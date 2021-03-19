РИАМО - 19 мар. Прокуратура Москвы проводит проверку после гибели мужчины во время проведения работ в строящемся многоквартирном доме на улице Архитектора Щусева, сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП произошло в пятницу. Мужчина 1979 года рождения упал с лесов с высоты 6 этажа. Он погиб.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Симоновской межрайонной прокуратуре, будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ, а также строительных правил и нормативов», - говорится в сообшении.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.