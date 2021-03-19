РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 мар. В Королеве 18-летние молодые люди украли из гаража электроинструменты, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

В дежурную часть УМВД России по Королеву обратился местный житель с заявлением о том, что из его гаража на улице Калининградской похищены различные электроинструменты. Общая сумма ущерба составила 61 тысячу рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлены и доставлены в отдел полиции 18-летний местный житель и 18-летний житель Москвы. Установлено, что злоумышленники проникли в гараж, сломав замок на его двери», - сказала Еруновская.

По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело. Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Часть похищенного имущества изъята и будет возвращена владельцу.