РИАМО - 19 мар. Жильцам газифицированных домов запрещено самостоятельно ремонтировать газовое оборудование, сообщается в Instagram-аккаунте министерства энергетики Московской области.

Утром в пятницу в Химках произошел взрыв в жилом девятиэтажном доме. В результате происшествия погибло 3 человека, еще 4 пострадали. По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа или неисправность внутридомового газового оборудования.

«Напоминаем, что при запахе газа нужно немедленно открыть окна, перекрыть газовые краны, не включать свет или электрические приборы, позвонить по телефону «112» и «104» и сообщить о неполадках», - отмечается в сообщении.

В подмосковном Минэнерго также напомнили, что нельзя устанавливать или ремонтировать газовое оборудования самостоятельно, а также производить перепланировку в помещениях, куда проведены газовые трубы и установлено газовое оборудование.

Ситуация со взрывом в Химках находится под личным контролем губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он поручил властям оказать всю необходимую помощь и заботу жильцам пострадавшего многоквартирного дома, а также разобраться в причинах произошедшего.