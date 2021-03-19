РИАМО - 19 мар. Более 1 тыс забытых вещей нашли в автобусах, на автовокзалах и автостанциях «Мострансавто», среди необычных вещей – домик с когтеточкой для кошки, удочка для зимней рыбалки и альпинистское снаряжение, сообщает пресс-служба компании.

При этом по-прежнему самыми распространенными находками на транспорте, вне зависимости от времени года, остаются карты «Стрелка», социальные карты жителя Подмосковья и москвича, банковские карты. Также пассажиры продолжают забывать сезонные вещи — шапки, перчатки, шарфы и прочие вещи.

«Среди необычных предметов, забытых в транспортных средствах и на объектах инфраструктуры, — домик с когтеточкой для кошки, удочка для зимней рыбалки и альпинистское снаряжение», — говорится в сообщении.

При обнаружении бесхозного предмета пассажиру нужно сообщить о находке водителю или сотруднику охраны на автовокзале или автостанции. Если пассажир обнаружил, что забыл что-то в автобусе, он может обратиться в диспетчерскую службу и выяснить, поступала к ним вещь или нет. Номер диспетчерской можно уточнить по телефону единой линии связи «Мострансавто»: 8(800)700-31-13.

Кроме того, сообщить о потере можно, заполнив специальную форму «Забытые вещи» на официальном сайте компании в разделе «Пассажирам», в которой необходимо указать дату, время, номер маршрута, описание потерянной вещи, ФИО и контакты для обратной связи.

Найденные предметы хранятся на складе в течение шести месяцев (за исключением скоропортящихся продуктов), после чего утилизируются. При получении утерянной вещи необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в специальном журнале. Несовершеннолетние пассажиры могут получить вещи в сопровождении родителей.