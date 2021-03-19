РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 мар. Глава Балашихи Сергей Юров вручил благодарственные письма более 70 сотрудникам сферы жилищно-коммунального хозяйства за высокий профессионализм в работе и в связи с профессиональным праздником, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Торжественное мероприятие прошло в стенах администрации Балашихи. В преддверии праздника Юров поздравил всех собравшихся, отметив, что жилищно-коммунальная сфера для любого региона – самая важная с точки зрения обеспечения работы огромного городского хозяйства. Это ресурсоснабжающие организации, теплосеть, водоканал, УК, которых в Балашихе наибольшее количество.

«Последний год был непростым не только для здравоохранения, но и для системы ЖКХ. Вы испытали огромную нагрузку, стали исполнять новые задачи: дезинфекция подъездов, детских площадок. Я хочу сказать слова огромной благодарности тем, кто ответственно подошел к этому. Новая нагрузка легла на сотрудников. Это и мусорная реформа, и противоковидные меры, и рядовые задачи, особенно зимой. Тем не менее, мы с этой задачей справляемся. Нам предстоит проделать еще большую работу», – сказал Юров.

Он добавил, что на территории региона уделяется особое внимание работе УК. По поручению правительства Подмосковья будут созданы муниципальные управляющие организации. Тем жителям, которых обслуживает организация, не справляющаяся со своими обязанностями, будет предложено выбрать муниципальную компанию, с помощью которой можно будет добиться нужных результатов работы в сфере ЖКХ.

Благодарственными письмами главы городского округа Балашиха наградили более 70 сотрудников ЖКХ. Одним из них стал электромонтер управляющей компании «Квартал-2005» микрорайона Железнодорожный Владимир Быков. В профессии он 45 лет.

«Это моя не первая почетная грамота, у меня их немало. Для меня – это подтверждение хорошей работы всего коллектива. Пускай меня сегодня выделили, все равно мы работаем все вместе, результат зависит от всех. Это заслуга общая. Я работал и в других сферах, но электрикой так или иначе все время занимался», – поделился Быков.

День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отмечается ежегодно в третье воскресенье марта.