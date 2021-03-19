РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 мар. В Щелковской школе №4 имени П.И. Климука прошла всероссийская акция «ЕГЭ для родителей», передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Сегодня пришла поддержать дочку, которая здесь учится и пройти ЕГЭ, чтобы перед своими экзаменами она не волновалась и понимала, что сдать ЕГЭ хорошо ей вполне по силам. Вообще я считаю, что данная акция достаточно интересная и нужная», - сказала мама ученицы школы №4 Юлия Бубашвили.

Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ и познакомиться с типовыми заданиями.