РИАМО - 19 мар. Семьи погибших при взрыве в жилой девятиэтажке в подмосковных Химках получат по 1 млн рублей, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
Взрыв произошел утром в пятницу в девятиэтажном кирпичном доме на Зеленой улице. В результате происшествия погибли 3 человека, еще 4 человека пострадали, их госпитализировали в медучреждения. Остальных жильцов временно разместили в гимназии.
На место происшествия прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев, который лично контролирует ситуацию. Ранее он заявил, что власти окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавших в результате взрыва.
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