РИАМО - 19 мар. Семьи погибших при взрыве в жилой девятиэтажке в подмосковных Химках получат по 1 млн рублей, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Семьям погибших и пострадавших при взрыве в Химках будет предоставлена материальная помощь. 1 млн рублей будет выплачен семьям за погибшего в результате взрыва, 500 тыс. будет предоставлено жителям, получившим тяжкий вред здоровью, 300 тыс. - при повреждениях средней тяжести и 100 тыс. рублей будет предоставлено жителям, получившим легкий вред здоровью», - сказала Фаевская.

Взрыв произошел утром в пятницу в девятиэтажном кирпичном доме на Зеленой улице. В результате происшествия погибли 3 человека, еще 4 человека пострадали, их госпитализировали в медучреждения. Остальных жильцов временно разместили в гимназии.

На место происшествия прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев, который лично контролирует ситуацию. Ранее он заявил, что власти окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавших в результате взрыва.

Видео пожара в жилом доме в Химках, где произошёл взрыв>>