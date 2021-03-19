РИАМО - 19 мар. Международный творческий конкурс на тему освоения человеком космического пространства проходит среди детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, заявки на участие принимаются до 31 марта, говорится в сообщении министерства социального развития Московской области.
В этом году работы принимаются в семи номинациях: «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество», «Музыкальное творчество», «Хореография», «Чтение стихотворения и прозы», «Компьютерный коллаж», «Видеоролик».
Подача творческих работ осуществляется онлайн на сайте mir-bezgranic.ru.
Конкурс утвержден в 2016 году по решению совета Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья.
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