РИАМО - 19 мар. Международный творческий конкурс на тему освоения человеком космического пространства проходит среди детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, заявки на участие принимаются до 31 марта, говорится в сообщении министерства социального развития Московской области.

«Предлагаем юным жителям помечтать, каким мог бы быть наш полет в космос, и воплотить свои фантазии в рисунках, поделках, видеороликах и музыкальных номерах. Стать участником 6-го Международного творческого конкурса для детей и молодежи «Мир без границ» может любой желающий в возрасте от 5 до 30 лет с ограниченными возможностями здоровья. Творческие работы можно отправить до 31 марта», - говорится в сообщении.

В этом году работы принимаются в семи номинациях: «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество», «Музыкальное творчество», «Хореография», «Чтение стихотворения и прозы», «Компьютерный коллаж», «Видеоролик».

Подача творческих работ осуществляется онлайн на сайте mir-bezgranic.ru.

Конкурс утвержден в 2016 году по решению совета Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья.