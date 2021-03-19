РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. В подмосковном Подольске определили пять победителей премии молодежных инициатив имени Максима Соколова, торжественное награждение состоится 15 апреля, сообщается на сайте администрации округа.

В молодежном центре «Максимум» 18 марта состоялся очный этап конкурса на присуждение премии имени Максима Соколова. Участники рассказали о проектах и ответили на вопросы членов экспертной комиссии, в которую вошли председатель комитета по делам молодежи администрации округа Иван Литвяков, депутат горсовета Алексей Никулин, член Общественной палаты округа Ольга Шаталова, заместитель директора МЦ «Максимум» Александра Мезенцева. Жюри возглавила замглавы администрации Подольска по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике Татьяна Ропот.

«Авторы 10 проектов, набравшие максимальное количество баллов, стали финалистами и были приглашены на очную защиту, которая определила пять победителей. Среди победителей - Артем Базарнов (проект «Стрит АРТ»), Игорь Гаврилов (проект «Свет в окне»), Ольга Колобулина (проект «Благотворительный забег «Бежим к Победе»), Маргарита Осипова (проект «Живые знаки») и Павел Савельев (проект «Социальная активность»). Торжественная церемония награждения победителей планируется 15 апреля в день рождения Соколова», - говорится в сообщении.

В 2020 году главой городского округа Подольск Николаем Пестовым в целях поощрения молодежных инициатив была инициирована премия имени Соколова. На конкурс принимались заявки с описанием уже реализованных социальных инициатив молодежи. Всего поступила 21 заявка с инициативами в самых разных направлениях — развитие волонтерства, повышение экологической культуры молодежи, пропаганда здорового образа жизни, реализация творческого потенциала молодежи и другие.

В течение февраля заявки оценивали независимые эксперты таких конкурсов, как «Моя страна — моя Россия», «Всероссийский конкурс молодежных проектов», «Доброволец России», «Гранты мэра Москвы», «Большая перемена» и других региональных и федеральных грантовых конкурсов.