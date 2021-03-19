РИАМО - 19 мар. К ликвидации последствий взрыва в жилой многоэтажке в Химках привлекли порядка 80 человек и 20 единиц техники, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Также было направлено 13 бригад скорой помощи, 8 бригад территориального центра медицины катастроф, задействована санитарная авиация», - говорится в сообщении.

Взрыв произошел около 11 часов утра в пятницу по адресу: Зеленая улица, 16. Это девятиэтажный кирпичный дом 1983 года постройки. В результате взрыва произошло обрушение межкомнатных перегородок и возгорание в двух квартирах. Также обрушилась часть фасада дома, оказались повреждены балконы и выбиты стекла.

В результате происшествия погибли 3 человека, еще 4 человека пострадали, их госпитализировали в медучреждения. Остальных жильцов временно разместили в гимназии.

На место происшествия прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев, который лично контролирует ситуацию. Он отметил, что власти окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавших в результате взрыва. Восстановление дома займет около 3 недель.

Видео пожара в жилом доме в Химках, где произошёл взрыв>>