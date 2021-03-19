РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мар. В пятницу культурный центр «Дом офицеров» приглашает юных жителей Люберец на развлекательную программу «Игры с числами», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Мероприятие проведет руководитель творческой студии «Веселый счет» Евгения Титова. Начало в 18:00. Вход по предварительной записи по телефону: 8(495)501-63-57», - говорится в сообщении.

КЦ «Дом офицеров» находится по адресу: 3-е Почтовое отделение, строение 30.