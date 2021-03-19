РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 мар. Сотрудники административно-пассажирской инспекции Подмосковья и представители управления транспорта, дорог и связи администрации Балашихи в пятницу проверили водителей автобусов в подмосковной Балашихе на безопасность перевозок, в частности, выдачу билетов пассажирам, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

«Сегодня (в пятницу - ред.) на остановке МФЦ в Балашихе в ходе проверки автобусов мы выявляли нарушения в сфере перевозок. Сотрудники административно-пассажирской инспекции, а также администрации Балашихи проверяли выдачу билетов пассажирам», - сказал заместитель начальника третьего управления административно-пассажирской инспекции Московской области Евгений Хрящев.

Он добавил, что также во время рейда проверили наличие и работу терминалов для безналичной оплаты проезда, так как зачастую водители требуют от пассажиров оплаты проезда себе на телефон, а билет не выдают. Также инспекторы проверили наличие билетов у самих пассажиров, а также соблюдение ими масочного режима.

«Пассажиры обязаны после оплаты проезда брать билет. Он является страховым полисом и гарантом безопасности во время поездки», - отметил Хрящев.

В ходе рейда инспекторы проверили 22 государственных и частных автобуса, которые следуют по 18 маршрутам в Балашихе: №№193, 15,9, 110, 338, 6,108,22,4,395, 384,2 и других. Нарушителей выявлено не было.

Такие проверки проходят в городском округе ежедневно на остановочных пунктах «МФЦ», Советская, 12, «Стадион «Труд», «Южная», «Онкологическая больница» и других остановках.

По статистике в день инспекторы выявляют от 3 до 5 нарушителей, которым они выписывают постановления за безбилетный проезд, невыдачу билета. Сумма штраф за безбилетный проезд составляет 1000 рублей, за невыдачу билета водителем - 2000 тысячи рублей за каждого пассажира. Сумма штрафа за отсутствие масок составляет 5 тысяч рублей.

В ходе рейда пассажирам также раздали более 30 информационных листовок о важности вакцинации от Covid-19 и о том, как записаться на данную процедуру.