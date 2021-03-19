РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 мар. Делегация из подмосковных Котельников стала участником фестиваля «Крымская весна», который состоялся на столичном стадионе «Лужники», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

18 марта по всей стране прошли мероприятия, посвященные седьмой годовщине воссоединения Крыма и России. Одной из главных площадок стал стадион «Лужники», где прошел праздничный концерт в рамках фестиваля «Крымская весна». Всех присутствующих с этим исторически важным событием поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«В состав делегации из Котельников вошли 100 человек, в их числе жители городского округа, члены Общественной палаты, депутаты совета депутатов, сотрудники различных учреждений и организаций города», - говорится в сообщении.

На концерте выступили артисты эстрады и шоу-бизнеса. Организаторами мероприятия являются департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, комитет по туризму города Москвы, комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы и АО «Олимпийский комплекс «Лужники».

В марте 2014 года по итогам общенародного референдума был подписан договор о присоединении полуострова к России.