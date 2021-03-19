РИАМО - 19 мар. С 20 марта в Москве запустят компенсационный маршрут на закрытом участке Калужско-Рижской линии метрополитена от станции «Беляево» до «Новых Черемушек», автобусы будут курсировать с интервалом менее минуты в будни, сообщил заместитель директора службы движения ГУП «Мосгортранс» Антон Блохин.

«С 20 марта по 2 апреля закрывается участок Калужско-Рижской линии от станции метро «Беляево» до «Новых Черемушек». «Мосгортранс» традиционно организовывает бесплатные компенсационные маршрут КМ», — сказал журналистам Блохин.

Он отметил, что автобусы будут следовать с промежуточный остановкой у станции метро «Калужская» вдоль закрытого участка. Маршруты будут доступны для пассажиров с 5 утра до 2 часов ночи, а интервалы движения в будние дни составит менее минуты, в выходные — 1-2 минуты.

«На линию в будние дни выйдут более 80 автобусов особого большого класса вместимости. В выходные дни количество автобусов составит более 40 единиц», — добавил Блохин.

Представители компании «Мосгортранс» рекомендуют пассажирам также пользоваться дополнительными альтернативными способами проезда, так как прогнозируется большой пассажиропоток на компенсационном маршруте.

«В частности, можно будет воспользоваться короткими рейсами регулярных маршрутов №261К. Он проследует от «Беляево» до «Юго-Западной». №281К от проезда Карамзина провезет пассажиров через станцию метро «Теплый стан» до станции метро «Тропарево». Рейс №784К — от станции «Калужская» до «Чертановской», — сказал Блохин.

У закрытых станций метро будут дежурить сотрудники транспортного комплекса, которые помогут сориентироваться пассажирам.

Около 80 автобусов КМ будут курсировать по будням на закрытом участке «оранжевой» ветки>>