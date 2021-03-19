РИАМО - 19 мар. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летней жительницы Москвы Василисы Масловой и двух ее соучастников, которых в зависимости от роли каждого обвиняют в причинении легкого вреда здоровью и покушении на убийство, сообщается на сайте ГСУ СК России по столице.

По данным следствия, Маслова в конце 2019 года решила убить жену мужчины, с которым она, по ее словам, ранее состояла в отношениях. Такая мысль пришла к ней на почве ревности.

«Женщина, работая директором одной из частных школ на юге столицы, привлекла к совершению указанного преступления двух бывших учеников данного учебного заведения», - говорится в сообщении.

9 января прошлого года 21-летняя пособница сообщила исполнителю, что потерпевшая идет домой. Второй пособник подкараулил женщину и не менее шести раз ударил ее ножом в шею и туловище. Женщину доставили в больницу. Врачам удалось спасти, но ее здоровью был причинен тяжкий вред.

В рамках уголовного дела назначены и проведены более 15 судебно-медицинских экспертиз, допрошено более 17 свидетелей. Были получены и изучены сведения по абонентским номерам фигурантов уголовного дела, подтверждающие, что соучастники совместно находились в месте совершения преступления и неоднократно созванивались.

На текущий момент дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи его в суд для рассмотрения по существу.