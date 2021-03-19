РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 мар. В Домодедове поздравили работников сферы ЖКХ с профессиональным праздником, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

С поздравлениями выступил глава городского округа Александр Двойных.

«Нет ни одного жителя, которого не касалась бы сфера жилищно-коммунального хозяйства. <...> Рад, что мы справляемся со всеми задачами и, несмотря на то, что периодически, бывает, попадаем под критику, все равно городской округ Домодедово является в Московской области самым передовым», - сказал Двойных.

Работников ЖКХ также поздравил председатель совета депутатов городского округа Леонид Ковалевский.

За многолетний добросовестный труд работников ЖКХ наградили благодарственными письмами губернатора Московской области, министра ЖКХ региона, почетными грамотами и благодарственными письмами главы городского округа Домодедово, а также благодарственными письмами Московской областной думы.

День работников ЖКХ в России отмечают в третье воскресенье марта. В 2021 году он выпал на 21 число.